Mariah Carey decora su árbol de Navidad con adornos hechos por sus fans

La cantante Mariah Carey siempre decora el árbol de Navidad que monta cada año en su casa de Aspen (Colorado) con los adornos que le han ido enviando sus admiradores, algunos de los cuales tiene desde hace ya diez años.

"Tengo adornos de Navidad que mis fans han hecho para mí, y llevan salvándome la vida en Aspen desde hace casi diez años. Cuando ponemos nuestro árbol de Navidad a lo 'Charlie Brown' [en referencia al raquítico pino de la película 'La Navidad de Charlie Brown'] los coloco. La gente se ha tomado la molestia de hacerlos para mí. No siempre están en las mejores condiciones, pero intento conservarlos en el mejor estado posible", explicó la intérprete a la revista The Kit.

En unas fechas tan especiales siempre suena el clásico 'All I Want For Christmas' de Mariah, con el que ella solía ser muy crítica en el pasado. Sin embargo, su opinión sobre el tema ha cambiado con el paso de los años, principalmente porque es uno de los favoritos de sus gemelos, Moroccan y Monroe (4), fruto de su fallido matrimonio con Nick Cannon.

"Es una canción que compuse yo misma y que es muy especial, y con el paso de los años ha ido mejorando para mí. Antes solía sentarme a escucharla y criticaba la interpretación, esto y lo otro. Pero ahora me da tanta nostalgia al escucharla que me hace feliz. También hace felices a mis hijos, así que es algo bueno", añadió.

En casa de la cantante, las Navidades se celebran con un invitado muy especial: el mismísimo Papá Noel.

"Cada año invito a mi buen amigo Papá Noel a mi casa de Aspen, y hay renos de verdad allí. Es lo más divertido del mundo. Nos deslizamos con los trineos y cantamos canciones a gritos. Espero que no asustemos a los caballos este año".

Por: Bang Showbiz