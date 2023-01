Mariah Carey cancela los primeros conciertos de su gira navideña por infección respiratoria

La cantante Mariah Carey no podrá, al menos de momento, satisfacer las expectativas de todos aquellos fans que esperaban con ansia el inicio de su esperada gira navideña por Estados Unidos y, en consecuencia, la interpretación en riguroso directo de su ya icónico villancico 'All I Want For Christmas Is You'.

Y es que como ha revelado la propia artista con un punto de resignación en sus redes sociales, la gripe que contrajo hace unos días ha terminado derivando en una "hermosa" infección respiratoria que le obligará a mantener reposo hasta nuevo aviso y, por tanto, a tachar de su agenda un mínimo de dos recitales -los que iba a ofrecer en Los Ángeles y Chicago el 17 y 18 de noviembre, respectivamente-, y dejando por otro lado en el aire su participación en el tercero de estos espectáculos, que está fijado para el próximo día 20 en Pennsylvania.

"Corderitos, he recibido justo a tiempo el primer regalo de la época festiva, nada menos que una hermosa infección respiratoria después de haber pasado parte de la semana pasada con gripe. ¡Qué horror! Sabéis que no hay nada que me apetezca más en el mundo que celebrar estas fiestas con vosotros a través de mis espectáculos navideños, pero tengo que acatar las órdenes de mis médicos y descansar hasta que pueda volver a cantar. Voy a hacer todo lo posible para estar con vosotros lo antes posible", ha escrito la intérprete en su Twitter.

Aunque ha demostrado que es capaz de tomarse cualquier percance con sentido del humor, no debería resultar sorprendente que la artista se encuentre algo decepcionada estos día ante la imposibilidad de revivir sobre el escenario el cúmulo de sensaciones y recuerdos que le trae el citado tema, del que además aseguraba recientemente que jamás pensó que fuera a convertirse en todo un himno atemporal y en uno de los temas más arraigados en la cultura popular contemporánea.

"Oh Dios mío, no, no, en absoluto. Siempre pensé que sería una canción menor en comparación con el resto de mi catálogo. Este tema no deja de sorprenderme a pesar de todos los años que han pasado desde que lo lanzamos", explicaba sobre un sencillo publicado en 1994 y que en todo este tiempo no ha perdido ni un ápice de su vigencia.

