María Antonieta de las Nieves no quiere ensuciar la memoria de Chespirito

La actriz María Antonieta de las Nieves, la célebre Chilindrina en la serie 'El Chavo del 8', ha querido aclarar que su intención al publicar su libro de memorias 'Esta es mi historia: Había una vez una niña en una vecindad' no era la de reavivar su antiguo enfrentamiento con la familia del difunto Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito' o ensuciar su memoria, sino dejar testimonio de lo duro que le resultó compaginar su papel de madre y estrella, entre otras muchas cosas.

"El libro no lo hice para la luz pública, lo hice para mis hijos, para que conocieran realmente mi vida, para que supieran que no es fácil ser artista y madre al mismo tiempo, y que no es nada fácil el mundo artístico", aseguró la veterana intérprete en una entrevista radiofónica al programa 'Mañanas BLU 10 AM'.

Las palabras de María Antonieta contrastan notablemente con algunas de las afirmaciones que realiza en su libro, incluyendo el pasaje en que confirma que 'Chespirito' le fue infiel a su primera mujer con su actual viuda, Florinda Meza, o con sus polémicas declaraciones de hace unos días, cuando aseguro que el hijo del actor, Roberto Gómez Fernández, le había amenazado para que le cediera los derechos sobre el personaje de la Chilindrina.

"Ha sido una de las peores cosas que me ha pasado en la vida. El joven me amenazó y me dijo que me atuviese a las consecuencias [si no cedía los derechos]. Me dijo que no volvería a trabajar y que iba a buscar una laguna en las leyes para quitármelo [el personaje] de por vida", aseguraba la actriz en el programa 'El gordo y la flaca'.