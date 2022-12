Marc Anthony promociona la música en español

La gran acogida de la que siempre ha disfrutado Marc Anthony tanto en el mercado anglosajón como en el de habla hispana le ha llevado a vender las bondades de la lengua de Cervantes entre algunos de los artistas más consagrados en la industria discográfica de Estados Unidos, como lo demuestra el hecho de que la vocalista neoyorquina Mary J. Blige haya decidido lanzar su propia versión de la canción navideña 'Noche de Paz' en un perfecto castellano que, como ella misma asegura, es el resultado de una brillante idea de su amigo Marc.

"Jamás me habría animado a grabar esta canción en español si no hubiera contado con el apoyo de Marc Anthony, ya que es un artista con el que da gusto trabajar y que siempre te lleva a afrontar nuevos retos. Me ayudó mucho con la pronunciación y por eso el resultado de esta canción ['Noche de Paz'] es un homenaje a todos mis fans de Latinoamérica", reveló la cantante a la revista Latina, en la que también aseguró mantener una relación muy estrecha con la exmujer de Marc Anthony, la afamada Jennifer Lopez .

" Marc Anthony y Jennifer Lopez se criaron en el Bronx como yo, por lo que siempre me he sentido identificada con ellos y con su música. También me encanta Shakira y muchos otros artistas de origen latino. Creo que la experiencia de trabajar con Marc podría llevarme a grabar un disco totalmente en castellano", apuntó la diva del soul.

La disposición de Mary J. Blige a adentrarse en el mundo hispano demuestra que Marc Anthony se ha erigido como uno de los grandes embajadores de los ritmos latinos en un país como Estados Unidos, donde la presencia de la comunidad de origen iberoamericano cada vez es más sólida. Tal es su capacidad para persuadir a sus compañeros de profesión sobre las bondades de la música latina, que a él se le atribuye la radical conversión musical que experimentó Jennifer Lopez cuando, durante su matrimonio, optó por abandonar el pop convencional para grabar canciones más asociadas a la tierra natal de su ahora exmarido.

"Trabajar con Marc siempre es divertido y estimulante, porque nos entendemos a la perfección y nos compenetramos como si fuéramos solo una persona. Por supuesto que tenemos momentos en los que nuestras diferencias salen a la luz, si no fuera así quizá lo nuestro [su matrimonio] hubiera funcionado mejor. Pero es un hombre de una gran inteligencia y cultura musical", confesaba Jennifer al portal Entertainment Weekly durante el tiempo en que ambos protagonizaban el programa cazatalentos 'Q'Viva! The Chosen', casi un año después de anunciar su separación.

