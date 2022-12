'Mano a mano' histórico entre One Direction y Adele

La industria musical podría presenciar una verdadera lucha de titanes el próximo 24 de noviembre, fecha escogida por los chicos de One Direction para lanzar mundialmente su cuarto trabajo -coincidiendo con el primer aniversario de su último álbum, 'Midnight Memories'- y por otros grandes nombres de la industria, como Take That y Adele.

De producirse esta 'reunión' de pesos pesados musicales en las emisoras se desencadenará una inevitable batalla por colocarse en el número uno de las listas de ventas, algo nada despreciable sobre todo en fechas cercanas a la Navidad.

"Adele ya está preparada para lanzar '25' y, siendo una estrella mundial de su calibre, es fácil imaginar que nadie se atrevería a competir con ella. Sin embargo, los chicos de One Direction parecen estar listos para la lucha y Sony, su compañía discográfica, también ha pensado en el 24 de noviembre como la fecha perfecta para la presentación mundial del cuarto álbum de la banda. Además, Gary Barlow, el líder de Take That, también quiere que el nuevo trabajo de su grupo salga a la venta ese día para contar con el máximo tiempo posible antes de Navidad. Así que es posible que asistamos a un verdadero choque de fuerzas", reveló una fuente al periódico The Sun.

Pero estos tres grandes nombres del pop-rock actual no son los únicos dispuestos a pelear por copar el mercado musical durante la época navideña, ya que Kanye West, Coldplay y los legendarios U2 se han mostrado interesados en lanzar sus nuevos discos durante los últimos meses de 2014.

Bang Showbiz.