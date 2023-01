Madre de Gwyneth Paltrow se defiende por seguir trabajando con Harvey Weinstein

Aunque la confesión que hizo Gwyneth Paltrow la semana pasada sobre el trato vejatorio que sufrió a manos de Harvey Weinstein, cuando esta solo tenía 22 años y había sido elegida para protagonizar la película 'Emma', ha contribuido sin duda a desvelar la magnitud real de los casos de abuso sexual que se le atribuyen al productor, lo cierto es que la oscarizada intérprete también ha recibido duras críticas a lo largo de estos últimos días por su decisión de seguir trabajando con él durante años posteriores, especialmente en la película 'Shakespeare enamorado' que le valió a la estadounidense su único Óscar.

Es posible que el más impactante de todos esos ataques verbales que se han dirigido contra la estrella de cine sea el que le dedicó en su última columna la conocida periodista Maureen Dowd, quien no dudó en afirmar que "Gwyneth Paltrow había dejado de lado todos sus recelos para convertirse en la 'primera dama' de Miramax", en referencia a la exitosa compañía que Harvey y Bob Weinstein presidían antes de que fuera vendida a Disney y a la hipótesis de que la actriz habría antepuesto su carrera profesional a su dignidad como persona.

Esto explica que la madre de la artista, la también actriz Blythe Danner, haya querido pronunciarse ahora sobre estos sentimientos encontrados que ha generado el testimonio de su hija para arremeter contra aquellos, y sobre todo contra la autora del mencionado artículo, que acusan a Gwyneth de haber tolerado el abuso, aclarando además algunas cuestiones que parecen haber dado lugar a ciertos malentendidos.

"Gwyneth nunca dejó de lado sus recelos para convertirse en la primera dama de Miramax en aquella época, como asegura la señora Dowd, lo que tuvo que hacer fue mantenerse fiel a sus escrúpulos y tragarse su orgullo, insistiendo en que el señor Weinstein siempre le había tratado con respeto. Sinceramente, me gustaría pedirles a ciertos críticos y comentaristas que dejaran de sembrar dudas, en función de sus propios intereses, sobre las mujeres que han tenido que enfrentarse a conductas sexuales de esta naturaleza, además de buscar maneras más constructivas de prevenir estos problemas de cara al futuro", ha escrito la actriz de 71 años en una carta publicada por el diario The New York Times, antes de hacer mención a su fallecido marido, Bruce Paltrow, y a los valores que inculcó a su famosa hija.

"Bruce recibió el primer premio a la diversidad que empezó a entregar el Sindicato de Directores para ayudar a las mujeres y a las minorías en nuestro negocio. Su hija no fue la única mujer del mundo a la que enseñó que debía valerse por sí misma y a defenderse de las injusticias", explica Blythe Danner en su misiva.

