Madonna quiere 'transformar' Detroit

La reina del pop hizo acto de presencia en su ciudad natal de Detroit (Michigan) el mes pasado para comprobar con sus propios ojos los devastadores efectos de la crisis industrial en el tejido social de la urbe, pero acabó gratamente sorprendida por las numerosas iniciativas sociales y culturales que se habían puesto en marcha entre las comunidades más desfavorecidas para sobrellevar las dificultades: un esperanzador retrato que ahora le ha llevado a hacer una millonaria donación para ayudarles a continuar su labor.

Como publica el portal de noticias Access Hollywood, Madonna se encargará de financiar las nuevas instalaciones de un club de boxeo que, además de entrenar a las estrellas emergentes de este deporte, sirve como refugio para todos aquellos menores de edad que quieren evitar a toda costa una vida delictiva o un entorno definido por las drogas.

De la misma forma, la ambición rubia se encargará personalmente de que un taller de costura dedicado a confeccionar prendas destinadas a los sin techo tenga fondos suficientes para seguir en funcionamiento, además de proporcionar los instrumentos musicales y el equipamiento necesario a la nueva escuela de música que acogerá a todos aquellos niños que demuestren ciertas inquietudes musicales en uno de los barrios más golpeados por la precariedad económica.

"Hacía mucho tiempo que no volvía a casa, así que reconozco que no podría sentirme más orgullosa y satisfecha por la forma en que mis conciudadanos se están esforzando para superar las adversidades. Estas personas me han inspirado y me han hecho darme cuenta de que el corazón del ser humano puede ser muy grande y generoso. Obviamente, tengo que involucrarme todo lo posible para que esta gente pueda seguir ayudando a los niños y a los adultos a escapar de todo este ciclo de pobreza. Yo también quiero ser parte de la solución para transformar Detroit", aseguró la incombustible artista en un comunicado.

"Mi corazón siempre estará en Detroit, la ciudad que forjó mi carácter y con cuya comunidad siempre me veré identificada", añadió la intérprete de 56 años en una nota con la que también "abre la puerta" a "nuevos proyectos" concebidos por ella misma y por su fundación solidaria 'Ray Of Light' para mejorar las condiciones de vida de sus paisanos.