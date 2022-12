Madonna: orgullosa madre de Lourdes

La cantante Madonna no puede ocultar el orgullo que le produce ver a su hija Lourdes Leon (17) sobre los escenarios, por lo que no dudó en compartir a través de Instagram una fotografía suya caracterizada para actuar en el musical 'A Flea in her Ear', que tuvo lugar en la escuela LaGuardia High School de Manhattan.

"Lola de criada francesa en 'A Flea in her Ear'! Última actuación hoy en LaGuardia! Increíblemente talentosa! Increíble producción! Estoy muy orgullosa! (sic)", escribió la reina del pop en la red social.

Publicidad

Esta no es la primera vez que Lourdes -hija de Carlos Leon- muestra su faceta de actriz, ya lo hizo anteriormente con su papel de Betty Rizzo en el musical de 'Grease'. En aquella ocasión, Madonna se encontraba junto a sus dos hijos pequeños, David y Mercy, de 8 años, con quienes disfrutó de una actuación que fue reconocida con muy buenas críticas.

"Es muy buena. Se vendieron todas las entradas e incluso la gente estuvo revendiéndolas. Lourdes es una gran cantante, bailarina y actriz y parece totalmente cómoda en el escenario. Se lo pasó estupendamente interpretando ese papel", señalaba un testigo al portal UsMagazine.com.

Aunque parece que Lourdes disfruta mucho con su faceta de actriz, lo cierto es que la joven estaría reflexionando sobre su futuro y buscando un lugar donde iniciar sus estudios universitarios. De hecho, hace unos meses se le vio junto a su madre visitando la Universidad de Michigan. Madonna, que estudió en esa misma universidad, ya había expresado anteriormente al canal NFL su deseo de que su hija estudiara allí: "Quiero que mi hija vaya allí. Siempre se lo digo, Ann Arbor es un lugar maravilloso".