Madonna no refleja su edad en la intimidad, según exnovio

Durante el tiempo que duró su relación sentimental con Madonna, el bailarín Brahim Zaibat nunca tuvo la impresión de estar saliendo con una 'mujer mayor' a pesar de la diferencia de 28 años de edad que existía entre ellos.

"Cuando la conoces en el día a día... su verdadero nombre es Madonna, no es su nombre artístico, y cuando estás con Madonna y conoces a la verdadera persona que se esconde detrás de todo lo demás te das cuenta de que ella es como tú y como yo. Ella es de la edad de mi madre. Bueno, de hecho es un poco mayor que ella. Pero cuando vives todos los días con ella no aparenta la edad que tiene", aseguró Brahim en el programa 'Toute une histoire' de la cadena France 2.

Aunque al bailarín no le molestó nunca que le colgaran la etiqueta de 'chico florero', su papel como pareja sentimental de la reina del pop exigía mucho más que pasearse por la alfombra roja cogido de su brazo. En la casa que ambos compartían, Brahim colaboraba activamente en la educación de los cuatro hijos de la artista: Lourdes, Rocco, David y Mercy.

"Vivíamos juntos, así que claro que me ocupaba de sus hijos. Les trataba como si fueran mis hermanos o hermanas, como a mi familia. Es que eran mi familia. Y mi familia tuvo oportunidad de conocerla también. Estuvimos juntos cuatro años, así que todo el mundo tuvo oportunidad de conocerse", añadió.

Desgraciadamente, la historia de amor de Madonna y Brahim llegó a su fin en diciembre de 2013 de una forma no muy cordial, como se desprende de la letra del sencillo 'Unapologetic B***h' que la intérprete dedicó supuestamente a su exnovio burlándose del estilo de vida sin lujos que este tendría que llevar tras su ruptura.

"Sé que te habría gustado que me quedara en casa llorando. Pero eso no va a suceder, y la razón es la siguiente: cuando lo hacíamos, tengo que admitirlo, no me quedaba satisfecha. Yo descorcho botellas que nunca te podrás permitir y celebro fiestas en las que jamás podrás entrar", reza el sencillo de la cantante.

Por: Bang Showbiz