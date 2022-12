Madonna a sus 56 años 'lucha' por demostrar que puede ser sexy

La cantante Madonna es consciente de que pese a haberse dado muchos pasos adelante, la sociedad continúa siendo "muy sexista", por lo que a ella misma le ha tocado desafiar las expectativas de la gente para lograr ser la persona que quería ser.

"No nos engañemos, no ha cambiado mucho. Al menos no para las mujeres. Seguimos viviendo en una sociedad muy sexista que quiere limitar a las personas. Desde que comencé mi carrera ha habido gente que me lo ha hecho pasar mal porque no creían que se pudiera ser sexual o tener sexualidad o sensualidad trabajando y al mismo tiempo ser inteligente. Para mí, la lucha aún no ha terminado", cuenta la artista en la edición que conmemora el 50 aniversario de la versión estadounidense de Cosmopolitan.

Madonna, de 56 años, está convencida de que si ha podido mantenerse en la cima durante tantos años es por conocerse bien a sí misma.

"La popularidad va y viene. Tienes que saber quién eres, qué defiendes y por qué estás aquí", señala.

A la reconocida artista -madre de Lourdes (18), Rocco (14) y David y Mercy (los dos de 9 años)- no le importa las críticas que recibe en las redes sociales porque sabe que los acosadores que hay en internet no serían lo suficientemente valientes como para decir lo que dicen en persona.

"Puedes esconderte detrás de un ordenador o de tu teléfono y decir lo que quieras, nadie sabe quién eres. Pero, ¿me lo puedes decir a la cara? ¿Me lo dirías a la cara? Lo dudo", concluye.

