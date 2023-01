Lynda Carter publica foto de Sofía Vergara

La actriz, cantante y modelo estadounidense Lynda Carter, famosa mundialmente por haber encarnado a La Mujer Maravilla en los años 70, subió a su cuenta de Facebook la foto de Sofía Vergara vestida como la heroína de los comics, la televisión y el cine; que la misma Sofía había publicado hace unos días en su cuenta de Instagram.

La foto de ‘La Toti’ está acompañada de la leyenda “Secret Proyect!! (sic) #Modern Family”, lo que sugiere que se trata de la caracterización para alguna escena de la serie Modern Family, en la que actúa Sofía.

“Sofía Vergara como la Mujer Maravilla… Me gusta”, escribió Lynda en su fan page, la cual tiene más de 682.000 ‘Me gusta’ y es una de las redes sociales que utiliza Carter para comunicarse con sus seguidores.

Lynda Carter fue Miss Mundo Estados Unidos en 1972 y quedó entre las 15 finalistas en el posterior concurso mundial. Luego comenzó en la actuación, pero fue el papel de La Mujer Maravilla la que la catapultó a la fama internacional y por el cual todavía es reconocida.

El personaje de Wonder Woman (Mujer Maravilla) incursionó este año en el cine en la película ‘Batman vs Superman’, interpretada por la actriz y ex reina de belleza israelí Gal Gadot. La cinta ‘Wonder Woman’ será estrenada el año entrante con la misma protagonista.

¿Qué pensará Sofía Vergara de que la más famosa Mujer Maravilla haya publicado su foto? Hasta el momento ‘La Toti’ no se ha pronunciado, pero posiblemente lo haga próximamente a través de sus redes sociales.