Los vecinos de George Clooney en Inglaterra se rebelan contra las obras de su casa

Los vecinos de Sonning (Berkshire, sureste de Inglaterra) han montado en cólera al ver que las monumentales obras que George y Amal Clooney están llevando a cabo en su propiedad de £10 millones ($15 millones/€13 millones) parecen no tener fin. Cansados de los molestos ruidos que producen las docenas de camiones y excavadoras que han inundado la hasta ahora tranquila zona, se han dejado oír para denunciar el "caos".

"Es terrible. Me están volviendo loco. El sitio está hecho un caos. Y no parece que vaya a acabar nunca", aseguró un vecino al periódico Daily Star.

Publicidad

"Es un horror. Puedes oír a los obreros gritarse y llamarse el uno al otro mientras paseas a lo largo del río. Realmente ensucia el entorno", afirma otro.

"Yo solía dar un paseo por el río y el pueblo un par de veces al día. Ahora tengo reparos en sacar a mi perro porque no sé con qué me voy a encontrar. Vivo aquí desde hace 20 años y nunca he visto nada así. No hay ningún respeto para los que vivimos aquí y esto está teniendo un impacto muy negativo en nuestro pueblo", cuenta una de las residentes en la localidad al Daily Mail.

"Hay un caos total fuera de la vivienda. Es una obra a gran escala", señalaba otro al mismo medio.

La popular pareja -que se casó el año pasado en una ceremonia de cuatro días en Venecia- ha encargado en su vivienda la construcción de una nueva piscina con pérgola, una pista de tenis y un cine privado para doce personas.

Publicidad

Por: Bang Showbiz