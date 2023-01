Los Simpson se despedirían definitivamente de la pantalla

La serie de animación más longeva de la televisión, Los Simpson, estaría viendo sombrío su futuro frente a la posibilidad de seguir emitiendo su programa, debido a la renegociación de varios contratos que tienen en vilo la producción del programa.

Según informa Al Jean, productor ejecutivo de la serie, a The Hollywood Reporter "es muy probable que no tengamos que pasar por la negociación para llegar a 30 (temporadas). No me sorprendería parar en 28, pero mi apuesta es por lo menos 30", afirmó.

Publicidad

Sin embargo, a pesar de sus declaraciones, los productores de la serie ya han vivido situaciones similares en el pasado, por lo que los seguidores de Los Simpson confían que esto sólo sea algo pasajero y así, sigan disfrutando de los momentos más divertidos de la familia de Homero.