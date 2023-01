Los preparativos de la boda de Iggy Azalea están siendo una 'pesadilla'

Organizar los preparativos de su enlace ha acabado convirtiéndose en algo agotador para la rapera Iggy Azalea y su prometido, el jugador de baloncesto Nick Young, que ya ha empezado a plantearse la opción de renunciar a una gran boda para celebrar en su lugar un enlace en el juzgado.

"Es una pesadilla, de verdad. Creo que deberíamos ir al juzgado. Es algo muy duro, implica invertir mucho tiempo y ceder en muchas cosas, y discutir. Pero al final las mujeres siempre ganan. Creo que el día de la boda debería ser simplemente un día para las mujeres", aseguró Nick a Billboard.

Aunque Iggy aún no ha decidido cuál será su vestido de novia, sí sabe ya dónde y cuándo tendrá lugar su boda.

"Todavía no tengo el vestido. Ya he elegido al fotógrafo, la fecha y el lugar. Mi madrastra toca el chelo, así que me parece que los instrumentos de cuerda son muy bonitos. El resto de cosas no importan, pero tiene que haber un cuarteto de cuerda, siempre consigue que todo el mundo llore", explicaba Iggy en una entrevista en el programa australiano 'Today'.

Nick le propuso matrimonio a su chica el pasado mes de junio durante la fiesta por el 30 cumpleaños del deportista, aunque no consiguió que la pedida fuera una sorpresa.

"Tenía el presentimiento de que me lo iba a pedir porque no paraba de preguntarme medio borracho: 'Si te pidiera que te casaras conmigo ahora mismo, ¿dirías que sí?'. Y yo pensaba: 'Creo que va a pedirme que me case con él y está tratando de asegurarse de que voy a decir que sí'", confesaba la rapera en la misma entrevista.