'Los juegos del hambre' arrasa en los premios MTV de cine

La película 'Los juegos del hambre: en llamas' fue la gran triunfadora de los MTV Movie Awards, una ceremonia que presentó el cómico estadounidense Conan O'Brien este domingo en el Teatro Nokia de Los Ángeles.

La cinta de aventuras de ciencia ficción recibió tres galardones, en la categoría de mejor cinta, mejor actor (Josh Hutcherson) y mejor actriz (Jennifer Lawrence).

'El lobo de Wall Street', por su parte, obtuvo dos premios, el de Leonardo DiCaprio en la categoría de mejor momento WTF y el de Jonah Hill, reconocido por su actuación cómica.

También se alzó con dos galardones la película 'Somos los Miller', con el reconocimiento a Emma Roberts, Jennifer Aniston y Will Poulter -que también recibió el premio a la mejor actuación revelación- por el mejor beso.

El malogrado Paul Walker -que perdió la vida en noviembre en un accidente automovilístico- también fue premiado junto a Vin Diesel en la categoría de mejor dúo por sus papeles en 'A todo gas 6'.

Lista de premiados:

Mejor transformación en pantalla: Jared Leto por 'Dallas Buyers Club'.

El mejor beso: Will Poulter, Emma Roberts y Jennifer Aniston, en 'Somos los Miller'.

Mejor momento musical: Backstreet Boys, Jay Baruchel, Seth Rogen y Craig Robinson por 'This is the End'.

Actuación revelación: Will Poulter por 'Somos los Miller'

Mejor actuación cómica: Jonah Hill por 'El Lobo de Wall Street'.

Mejor villano: Mila Kunis por 'Oz el Poderoso'.

Mejor actuación sin camisa: Zac Efron por 'That Awkward Moment'.

Premio especial Trailblazer: Channing Tatum.

Mejor actor: Josh Hutcherson por 'Los Juegos del Hambre: en Llamas'.

Mejor actriz: Jennifer Lawrence por 'Los Juegos del Hambre: en Llamas'.

Mejor pelea: Orlando Bloom y Evangeline Lilly vs. Orcs en 'El hobbit: la desolación de Smaug'.

Premio generación: Mark Wahlberg.

Mejor película: 'Los Juegos del Hambre: en Llamas'.