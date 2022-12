Los hijos de Madonna disfrutaban de su 'chico juguete'

A pesar de que se separaron en 2013, el bailarín Brahim Zaibat sigue recordando con mucho cariño los tres años de relación que mantuvo con Madonna, ya que ni la diferencia de edad de más de 28 años entre ambos ni el exclusivo estilo de vida de la cantante consiguieron nunca hacerle sentir fuera de lugar, gracias en gran parte al papel de compañero de juegos de sus hijos, posición que adoptó casi desde el primer día de su relación.

"Lo primero que ve la gente de ella es su fama y su dinero, pero en mi caso ya había conocido a otras personas antes, menos famosas sí, pero con un alto nivel de vida. Así que encontrar mi lugar en su vida diaria no resultó difícil. Rápidamente me encontré jugando con sus hijos, como lo hacía cuando era niño, y eso resultaba muy natural para mí. Sé muy bien que me han etiquetado de 'chico juguete'. Sinceramente, no dejo que ese tipo de cosas me molesten. Lo único que me importa es sentirme bien en el lugar donde me encuentro", confesó Brahim a la revista francesa Gala.

Publicidad

Lejos de lamentar el final de su romance, el coreógrafo se alegra de haber sido capaz de llevar a la vida de la reina del pop un soplo de autenticidad.

"Lo que más me gustaba de ella es la persona tan increíble que es. Y en cuanto a mí mismo, no intenté jugar a ser una persona que no era, y creo que a ella le gustó eso. Llegué a ella siendo yo mismo. Y en la compañía de personas tan famosas, no abundan precisamente las personas auténticas", añadió.

En la actualidad, Brahim vive un momento inmejorable en el terreno profesional, a punto de comenzar la gira de su musical 'Rock it all tour', un aspecto en el que nunca ha tenido ningún pudor en reconocer que su noviazgo con Madonna supuso una gran ayuda, aunque está convencido de que su destino siempre fue triunfar en el mundo del espectáculo, independientemente de que su camino se cruzase con el de la cantante.

"Desde el principio todo el mundo supuso que intentaba utilizarla, pero como he repetido: 'Con o sin ella habría llegado igualmente adonde me encuentro hoy en día. Me habría llevado más tiempo, eso es todo", concluyó.

Publicidad

Por: Bang Showbiz