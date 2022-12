Los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt quieren una boda Disney para sus padres

Angelina Jolie y Brad Pitt llevan dos años comprometidos por lo que han considerado que ya es hora de ir escuchando las sugerencias que sus seis hijos -Maddox (12), Pax (10), Zahara (9) , Shiloh (7), y los gemelos Knox y Vivienne (5)- pudieran aportar a la boda.

"Hemos discutido con los niños sobre cómo imaginan que la celebración podría ser, y su idea de lo que es una boda casi raya en la locura. Será algo de Disney o de paintball, una de las dos", dijo a la revista People.

Publicidad

Tener hijos supuso un cambio en la vida de Angelina y en especial en la relación con su prometido, Brad Pitt, con quien comparte su vida desde hace nueve años.

"Somos más una familia, que amantes o novios", puntualizó la artista sobre su relación.

Ese amor desmedido por su familia le ha llevado hasta a perder el sueño por los suyos.

"Creo que como a toda madre me da miedo que algo les pase [a mis hijos]. Una noche no dormí porque el pasamanos de las escaleras del hotel en el que estábamos alojados era muy bajo. Mi mayor miedo sin duda es que algo les pase a mis seres queridos. Hay muchas cosas que me quitan el sueño, muchas cosas malas suceden en este mundo", declaró al periódico británico Metro.