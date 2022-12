Los escándalos no paran: Justin Bieber suspende un concierto en Buenos Aires

De hecho, fue el propio cantante quien quiso dar parte de su delicada condición física a través de su cuenta de Twitter, además de aprovechar la red social para agradecer públicamente el premio Best Male que recibió en la gala de los MTV Europe Music Awards, celebrada en Amsterdam el mismo día.

"No me siento muy bien. En realidad estoy bastante mal. Estoy aquí sentado con problemas de estómago y me acabo de enterar de que he ganado el premio Best Male en los EMA. Gracias a todos", comentó Justin.

La estrella del pop no pudo acudir a la ceremonia del prestigioso evento debido precisamente a los compromisos musicales impuestos por su gira mundial 'Believe', que seguirá pronto adelante a pesar de sus problemas de salud, según se encargó de anunciar el mismo intérprete.

"Argentina, ha sido un día duro pero el espectáculo seguirá adelante. Estoy en ello. Odio que esté pasando esto", escribió.

Su gira de conciertos en Latinoamérica no está siendo del todo fácil para el cantante, quien tuvo que abandonar el hotel Faena de Buenos Aires a su llegada a la capital argentina la semana pasada debido a la desorbitada cantidad de seguidores que se congregó para ver al artista, tan solo unos días después de haber sido agredido con una botella durante uno de los conciertos que realizó en Brasil.

Además de protagonizar hace pocos días varios escándalos en Bogotá luego de su concierto, los rumores van desde pintar grafitis en la calle, hasta sostener relaciones sexuales con una prostituta .

Por: Bang Showbiz