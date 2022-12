Los chicos de One Direction trataron de ligar con Rihanna

Los miembros de One Direction, Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan, Harry Styles y Zayn Malik, recibieron una grata sorpresa durante la gala del año pasado de los MTV Video Music Awards, cuando al llegar a los asientos que les habían sido asignados para la ceremonia descubrieron que justo delante de ellos estaba sentada la guapa Rihanna, lo que provocó que los jóvenes británicos no dejaran de coquetear con ella durante toda la velada.

"Estábamos en los VMAs y Rihanna estaba sentada delante de nosotros. 'Louis', dije, 'Mira, ahí está Rihanna'. Yo me quedé impresionado al verla y terminamos coqueteando con ella un poco", recuerda Niall Horan en el nuevo libro de la boy band, 'Who We Are'.

Publicidad

Aunque no es la única anécdota curiosa que se relata en el libro, ya que los artistas también revelan que en una ocasión estuvieron actuando en casa de Johnny Depp, quien los contrató porque no pudo llevar a sus hijos, Lily-Rose (15) y Jack (12) a uno de sus conciertos.

"Habíamos escuchado que sus hijos eran fans nuestros, lo que está muy bien. En un principio, Johnny iba a venir a uno de nuestros conciertos con su familia, pero sufrió una lesión de algún tipo que le obligó a usar muletas, así que nos llamó y nos dijo: 'No puedo ir al concierto, así que ¿por qué no venís a mi casa y conocéis a mis hijos? Y nosotros nos quedamos como: 'Eh... claro. Vamos a casa de Johnny Depp. ¡Genial! Lo hicimos, y fue una experiencia increíble", recuerda Louis Tomlinson en la autobiografía.