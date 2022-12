Los amigos de Katy Perry, sorprendidos por el regreso de John Mayer

A pesar de las muchas cenas y visitas nocturnas de uno a casa del otro en las últimas semanas, que Katy Perry y John Mayer hayan retomado su relación ha sido toda una sorpresa para sus amigos.

"Ha sido un total cambio respecto a cómo era todo hace unas semanas", contó una fuente cercana a la revista PEOPLE.

Katy puso punto final a su historia de amor con el músico el pasado febrero después de que no supieran gestionar su relación en el tiempo en que la cantante se encontraba de viaje con su gira mundial 'Prismatic'.

"Ninguno de los dos se calla lo que piensa, y ambos son personas independientes. Eso les unió, pero en ocasiones les causa problemas", comentó el informante.

En cualquier caso, parece que la pareja está decidida a que esta vez lo suyo sí funcione.

"Están enamorados y se han estado viendo en los últimos tiempos porque se echaban de menos. Se les ve muy felices por haber vuelto juntos. Pero tendrán que hacer tiempo el uno para el otro y decidir cómo convertir lo suyo en una relación fluida", añadió.

Anteriormente, personas cercanas a la pareja habían asegurado que John estaba "celoso" del éxito de Katy, lo que coincidía con lo que la propia Katy había afirmado: que muchos de sus ex se habían sentido "amenazados" por su éxito musical.

"Muchas veces he terminado con personas que se han visto intimidadas por mí, desafortunadamente. Al principio dicen que no, pero al final se nota. Se sienten amenazados o se crea resentimiento porque no saben cómo manejarlo", comentaba Katy el mes de octubre pasado a la revista Harper's Bazaar.