Little Mix quiere escribir canciones que 'fortalezcan' a las mujeres

Las chicas del grupo británico Little Mix, Jesy Nelson, Leigh Anne Pinnock, Jade Thirlwall y Perrie Edwards, están convencidas de que su perfil artístico puede servir a sus entusiastas seguidoras para reforzar su autoestima y afrontar los retos de la vida desde un enfoque que conjugue optimismo y, sobre todo, seguridad en sí mismas, por lo que están decididas a seguir componiendo canciones que, al igual que su sencillo 'Shout Out To My Ex', transmitan la idea de que las mujeres deben ser poderosas e independientes.

"Es horroroso cuando rompes con alguien, ¿no crees que es una de las experiencias más dolorosas del mundo? Es horrible y muchas veces lo único que necesitas es una canción triste con la que permanecer sentada y llorar. Pero al final del día, lo que de verdad se requiere es algo que te fortalezca, que te haga pensar: '¿Sabes qué? No te necesito en absoluto. Voy a salir con mis amigas y me voy a divertir porque no te necesito a mi lado'. Eso es lo que hemos conseguido con este tema y lo que pretendemos hacer en el futuro", explicó Jesy en una entrevista a la emisora Z100.

Otra de las cuestiones que la formación femenina ha abordado tanto con su música como en sus numerosas apariciones públicas es el lado oscuro de la fama, que a juicio de Perrie Edwards -conocida también por su extinta relación con el también cantante Zayn Malik- supone uno de los grandes contratiempos con los que más le ha costado lidiar desde que saltara al estrellato.

"Creo que la popularidad te obliga a crearte una coraza con la que mantenerte protegida, sobre todo si eres artista y formas parte de un grupo de chicas. La gente quiere saber a todas horas qué estás haciendo y cuáles son tus intenciones, algo que no nos parece mal, pero la presión de tener que ser modelos a seguir para otras chicas es difícil de sobrellevar. Afortunadamente, ante las críticas nos tenemos las unas a las otras y nos apoyamos incondicionalmente", revelaba Perrie recientemente a la revista Fault, antes de confesar que, al igual que el resto de los mortales, no son perfectas y en ocasiones les gusta "hacer el tonto".

"Obviamente, somos chicas jóvenes a las que les gusta divertirse y hacer el tonto de vez en cuando. En cualquier caso, siempre nos mantenemos fieles a nosotras mismas al margen de lo que puedan pensar de nosotros", explicaba.

Por: Bang Showbiz