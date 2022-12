Lionel Richie será el encargado del gran show en la boda de Nicky Hilton

Este viernes se celebra uno de los enlaces más esperados del año, el de Nicky Hilton y James Rothschild en el palacio de Kensington (Londres), que contará con el cantante Lionel Richie -cuya hija Nicole saltó a la fama junto a Paris Hilton en el reality 'The Simple Life'- para amenizar la celebración que reunirá a miembros de dos de las más destacadas dinastías de millonarios.

"Lionel tiene un descanso en su apretada agenda de conciertos entre Henley-on-Thames [Gran Bretaña] y Suiza. Normalmente no actúa en bodas pero aceptó porque es amigo de los Hilton desde hace años y además está en el país. Para ellos no es como contratar a una gran estrella, es más como si un viejo amigo de la familia fuera a levantarse y a cantar. Va a ser increíble", revela una fuente al periódico The Sun.

Tras la actuación de Lionel, Paris Hilton -hermana mayor de la novia- pinchará como DJ y según dijo a los invitados a la despedida de soltera de Nicky es muy probable que se atreva a cantar alguna canción.

Por: Bang Showbiz