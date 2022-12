Lindsay Lohan acudió muy sonriente al programa 'The Late Show with David Letterman' en Nueva York, haciendo gala de un buen humor que no consiguió salvar un estilismo que no le favorecía. La actriz escogió un vestido de microlentejuela negra que simulaba el teclado de un piano en la parte inferior, que combinado con un abrigo blanco empalidecía demasiado su tez, creando un efecto que no contribuyó a mejorar su maquillaje en tonos granates.