Lindsay Lohan demanda a los creadores de 'Grand Theft Auto'

La polémica actriz Lindsay Lohan ha querido celebrar este miércoles su 28 cumpleaños interponiendo una demanda contra los creadores del videojuego 'Grand Theft Auto' por el uso sin autorización de su imagen a la hora de crear uno de los personajes de la ficción virtual, bajo el nombre de Lacey Jonas.

El alterego de la ex estrella Disney comparte con ella su afición por las fiestas en el exclusivo hotel Chateau Marmont, un lugar donde "la demandante residió durante una larga temporada y que continúa visitando con frecuencia", de acuerdo con los documentos que han sido presentados junto a la demanda civil. Pese a su intención de llevar ante los tribunales a los responsables del videojuego, Lindsay no ha solicitado por el momento una suma de dinero concreta como compensación, según informa la sección Page Six del periódico New York Post.

Las decisión de Lindsay de lanzarse de lleno a una nueva batalla legal se remonta al pasado mes de diciembre, cuando salió a la venta la quinta edición de la exitosa franquicia de videojuegos pese a las reiteradas amenazas de la joven, que no está dispuesta a permitir que su imagen sea utilizada sin una previa compensación económica.

A la hora de justificar su demanda, Lindsay ha apuntado al asombroso parecido físico entre el personaje del videojuego y su propia persona, además de hacer hincapié en que muchos de los detalles de la ropa, los accesorios e incluso las gafas de sol de su alterego están inspirados en prendas que ella misma llevó en la vida real meses antes del lanzamiento de 'Grand Theft Auto'.

"El juego recoge una misión en la que el avatar similar a la demandante pide a otro personaje que le lleve a casa para escapar de los paparazzi", reza la demanda presentada por la actriz, para apuntar justo después que los diseñadores también han copiado uno de los selfies más famosos de Lindsay, en el que aparece haciendo el símbolo de la paz.

Por el momento, la compañía de diseño gráfico ha preferido no pronunciarse al respecto.