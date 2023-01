Liam Payne no habría sido padre sin el 'descanso temporal' de One Direction

Aunque ahora se dispone a compaginar el lanzamiento de su carrera en solitario con los cuidados diarios de su primer hijo, el pequeño Bear Grey, el cantante Liam Payne está convencido de que jamás habría podido adentrarse en un mundo tan complejo como el de la paternidad si, junto a sus compañeros de One Direction, hubiera decidido seguir adelante con los compromisos de su banda y no haberse tomado nunca ese descanso tan "necesario" que les llevó a todos a replantearse su futuro inmediato.

"No habíamos parado de trabajar en todo ese tiempo y la verdad es que el parón era algo que necesitábamos. Me alegro de que lo hiciéramos porque si no ahora no sé si tendría a mi pequeño Bear. Pero lo más importante de todo este período es que ahora podemos ejercer mayor control sobre nuestro destino y hacer aquello que de verdad sentimos, lo que no era posible cuando éramos un grupo de cinco", explicó en el programa de la radio australiana 'The Kyle and Jackie O Show'.

Publicidad

A pesar de que en las últimas semanas no ha parado de conceder entrevistas y, en general, cumplir con todos aquellos compromisos promocionales con los que dar a conocer su primer sencillo como solista, 'Stript That Down', el joven intérprete asegura que su implicación en los cuidados diarios de su pequeño es total, cambio de pañales incluido, ya que entiende que garantizar el bienestar de su recién nacido es la mayor "responsabilidad" de su vida y no una especie de trabajo a "tiempo parcial".

"Antes de que naciera, yo no había cambiado un solo pañal en toda mi vida. No tengo hermanos pequeños o amigos que tengan hijos y requieran mi ayuda. Pero siempre tuve claro de que esto no iba a ser un hobby o un empleo a tiempo parcial. No sé si estoy hablando en nombre de otros padres, pero yo me involucro al máximo en todo esto porque sé que es mi responsabilidad, porque tengo que hacerlo", explicó emocionado antes de insistir en que la llegada de su primogénito ha supuesto para él la experiencia más transformadora de su existencia.

"En ese justo momento en el que se te queda mirando por primera vez, tu vida ha cambiado para siempre", sentenció.