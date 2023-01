Liam Payne ha dejado de fumar por el bien de su hijo Bear

El cantante de One Direction Liam Payne ha necesitado convertirse en padre para dejar de fumar de una vez por todas. Aunque lo había intentado en vano en otras ocasiones, no fue hasta que su novia, la también cantante Cheryl Cole, se quedó embarazada de su primer hijo en común cuando consiguió armarse de toda la fuerza de voluntad que necesitaba para eliminar de su día a día un hábito tan nocivo.

"He dejado de fumar. Es lo mejor que he hecho en mi vida. De verdad, todo aquel que quiera dejar de hacerlo, que lo haga. Yo lo hice de un día para otro. Sabía que mi hijo llegaría pronto y me di cuenta de que no quería fumar con mi hijo delante, eso no estaría bien. Mi vida ya no será jamás únicamente mía, no soy yo quien decide, así que tenía que eliminar el tabaco", reconoció a su paso por la cadena de radio inglesa KISS FM.

El pequeño Bear Grey Payne nació el pasado mes de marzo y hasta el momento solo se le ha podido ver en una tierna fotografía en la que aparece en brazos del intérprete y que sus padres compartieron poco después de su nacimiento en sus respectivos perfiles de Instagram. Ahora, el orgulloso papá ha desvelado a quién se parece más el bebé, que guarda un gran parecido con su progenitor, aunque la mirada es igual a la de Cheryl.

"Tiene mucho pelo, algo que dicen que da mucha acidez durante el embarazo, y ella padeció mucha. Tiene mi nariz y mi cara. Los labios no sabemos de quién los ha sacado, pero definitivamente tiene los ojos de su madre", aseguró en otra parte de la citada entrevista.

En unos días, saldrá a la venta 'Strip That Down', el primer sencillo en solitario con el que Liam pretende arrancar su carrera alejado de la 'boy band' que le dio la fama, como ya han hecho antes que él sus antiguos compañeros Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik. Eso llevará al joven británico a pasar varias semanas lejos de la casa que comparte con Cheryl en el condado inglés de Surrey, por lo que la mamá de Bear prefiere por ahora ocuparse casi en exclusiva de los cuidados del retoño para poder sentirse del todo preparada cuando su pareja no esté para ayudarla.

"En esta etapa como padre, todo parece un torbellino. Para ser sincero, ella lo está haciendo todo sola en estos momentos porque quiere saber lo que sentirá cuando yo no esté allí. Sabe que me iré de gira, así que tendrá mucho de lo que ocuparse y eso puede resultar difícil. Llegué a pensar que me llamaría para decirme: 'Necesitamos una niñera', pero no: lo hace todo ella. Se está esforzando mucho y que Dios la bendiga por ello", reveló también.