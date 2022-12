Lewis Hamilton vuelve a estar soltero tras su breve romance con Rihanna

El romance del piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton y la cantante Rihanna no ha logrado consolidarse y él vuelve a estar oficialmente soltero, aunque sin demasiada intención de sentar cabeza con nadie.

"Sí, estoy soltero. No estoy atado a nadie. Soy un espíritu libre así que sigo adelante sin ningún plan para sentar la cabeza en un futuro inmediato. Voy a centrarme en mi carrera. Estoy disfrutando de mi música. Me han relacionado con algunas mujeres muy guapas. No me importa... siempre y cuando sean guapas", aseguró Lewis al periódico The Sun.

Durante el tiempo que duró su romance, Lewis -que mantuvo una relación con Nicole Scherzinger en el pasado- no tuvo oportunidad de compartir con Rihanna los temas que ha compuesto, algo que tampoco le preocupa demasiado porque por el momento no tiene planes de iniciar una carrera en la industria discográfica.

"No he tenido la oportunidad de tocarle mi música, pero a principios de este año me preguntó cómo me iba en ese sentido. Para ser sincero, cuando hago música, lo hago únicamente porque me resulta terapéutico. Pero algunas de las personas con las que estoy trabajando me han dicho: '¿Vas a hacer algo con esto? Es muy bueno'. Pero ya veremos. No tengo ningún plan, de verdad. Dedicarme un poco a la moda y a las carreras ya es bastante, y consume gran parte de mi tiempo".

Por: Bang Showbiz