Lewis Hamilton 'no cambiaría nada' de su pasado junto a Nicole Scherzinger

El piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton ha enviado un emotivo mensaje a su exnovia, la cantante Nicole Scherzinger, por su 37 cumpleaños confesándole que no cambiaría ni uno solo de todos los momentos que compartieron juntos durante sus siete años de relación.

"Querida amiga, hemos compartido muchas cosas a través de los años, y no cambiaría ni una de ellas. Todas esas experiencias me han convertido en el nombre que me siento orgulloso de ser a día de hoy. Los recuerdos juntos no se borrarán aunque nos hagamos viejos y me siento muy agradecido por el tiempo que compartimos. Te deseo el más feliz de los cumpleaños y que Dios te siga bendiciendo en todo lo que hagas", escribió Lewis en su cuenta de Instagram.

Queda por ver qué tal le sienta el bonito detalle que ha tenido Lewis con Nicole -que actualmente se encuentra en Mikonos celebrando su cumpleaños con sus amigas- a la supuesta nueva novia de este, la modelo Kendall Jenner, con quien se le relaciona desde que ambos fueran vistos juntos en el pasado Gran Premio de Mónaco.

"Generalmente a Kendall le gustan más los chicos malos, como Chris Brown o Justin Bieber, así que Lewis sería una buena influencia para ella. Kendall se lo pasó muy bien en Mónaco junto a Lewis, que le invitó personalmente a ir. Y por supuesto, un romance entre ellos daría un empujón a su carrera", aseguraba una fuente al periódico The Sun.

El romance entre Nicole y el piloto llegó a su fin de mutuo acuerdo después de que ambos se dieran cuenta de que se habían vuelto "complacientes".

"A veces la gente permanece en una relación porque se vuelve complaciente, porque les resulta cómodo o porque no quieren estar solos. Este es un nuevo capítulo en mi vida. Estoy atravesando un momento de muchos cambios", confesaba la cantante a la revista People.