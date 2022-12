Leighton Meester se vuelca en su vida personal

Las prioridades de la actriz estadounidense Leighton Meester, que dio vida a la multimillonaria Blair Waldorf en 'Gossip Girl', han cambiado drásticamente desde que finalizó el rodaje de la serie en 2012.

Ahora la joven de 28 años valora su vida personal por encima de todo, por lo que su trabajo ha pasado a un segundo plano y se encuentra más centrada en practicar hobbies como el surf y en pasar más tiempo con su marido, Adam Brody, con quien contrajo matrimonio en una ceremonia íntima celebrada en febrero de 2014.

"Mis valores han cambiado mucho en relación a qué considero importante. Ahora considero que la familia, los amigos y mi vida personal son las cosas a las que debo prestar más atención", declaró Leighton en una entrevista a la edición de noviembre de la revista InStyle.

A pesar de todo, la actriz, que hasta hace poco formaba parte del elenco de actores de la producción de Broadway 'Of Mice and Men', no lamenta ninguno de los episodios vividos durante su carrera. De hecho, incluso bromeó sobre el videoclip que protagonizó en 2009 junto a Robin Thicke, 'Somebody to Love'.

"Fue divertido. No tenía nada que ver conmigo. Creo que si miras atrás te das cuenta de que todo ocurre por una razón, para aprender de ello", reveló la intérprete.