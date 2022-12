Lea Michele, del kimono a la trenza tirolesa

Lea Michele debería dejar de esforzarse tanto a la hora de proyectar referencias culturales extranjeras, porque después de su desafortunada obsesión con la moda oriental, ahora parece haberse fijado en las trenzas tirolesas. Aunque se trata de un peinado que ya vivió su éxito entre las celebridades, en este caso no encaja en absoluto con el vestido de encaje rojo y transparencias con el que la actriz acudió al programa de televisión 'The Late Show with David Letterman'.