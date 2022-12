Laura Bozzo reniega de la hija de su pareja Cristian Zuárez

Los casi 15 años de intemitente relación que ha mantenido con el músico argentino Cristian Zuárez (49) no han conseguido que Laura Bozzo (63) -madre de Alejandra y Victoria junto a su exmarido Mario de la Fuente- considere a su hija Maca (24) parte de su familia, como ella misma se ha encargado de dejar claro asegurando que no tendrá ninguna "hijastra" hasta que vuelva a pasar por el altar.

"No sé de dónde sacan que yo tengo una hijastra. Solo tengo dos hijas, Victoria y Alejandra. Tengo un novio, pero no estoy casada con nadie", escribió la presentadora en su cuenta de Twitter.

No deja de resultar sorprendente que la principal razón por la que la mexicana no termina de aceptar a la hija de su pareja sea que aún no han oficializado su unión casándose, especialmente vista la insistencia con la que Cristian asegura haberle propuesto matrimonio sin obtener nunca un 'sí' por respuesta.

"No me quita el sueño casarme, ya no me caso más, voy a seguir siendo soltero. Le he propuesto nueve veces matrimonio a Laura, y la última vez me tiró el anillo a la cara. No pienso hacerlo una vez más, si las cosas ocurren que ocurran solas", aseguraba Cristian al periódico peruano El Comercio.

Queda por ver cómo sientan estas declaraciones a Cristian, especialmente después de que la semana pasada se viera envuelto en un accidente de tráfico cuando un camión se atravesó en el camino de su camioneta mientras viajaba por la carretera México-Acapulco junto a su hija, con quien mantiene una estrecha relación.