Las Spice Girls se reunirán en la boda de Geri Halliwell

Mel B, Mel C, Victoria Beckham y Emma Bunton acudirán a la boda de su antigua compañera de las Spice Girls, Geri Halliwell, quien dará el "sí quiero" al expiloto de Fórmula 1 Christian Horner el próximo mes de mayo en Londres.

"Geri se muere de ganas de que todas las chicas estén presentes. Algunas de sus agendas están más ocupadas que otras, pero Geri está muy contenta porque parece que todas se reunirán en la ceremonia", explicó una fuente al periódico The Sun.

Mel B habría sido quien más problemas tuvo para confirmar su asistencia a la celebración que tendrá lugar en el Syon Park House, pero finalmente se espera que acuda a la primera reunión del grupo desde la presentación del musical 'Viva Forever' -inspirado en las canciones de las Spice Girls- celebrada en diciembre de 2012 en la capital británica.

Los grandes ausentes del gran día de Geri serán los padres del novio, Gary y Sara, quienes todavía continúan furiosos con su hijo por abandonar a su pareja sentimental de más de una década, Beverley Allen, apenas unos meses después de que diera a luz a su primera hija juntos, Olivia.

"Es evidente que sus padres están completamente devastados. No acudirán a la boda. Hay mucho más detrás de esta historia de lo que la gente sabe sobre la ruptura con su ex", aseguraba una fuente cercana a la familia de Christian al periódico The Mirror.

Geri -madre de Bluebell (8), fruto de una relación anterior- y su futuro marido se conocieron en 2009 y comenzaron su romance en marzo de 2014.

Bang Showbiz.