Las secuelas que le quedaron a Margarita Ortega tras cirugía de columna: cambió varios hábitos

Margarita Ortega atravesó uno de los momentos más desafiantes de su vida este año. Tras sufrir durante años por problemas en la columna, el pasado 6 de abril decidió someterse a una cirugía para tratar una discopatía degenerativa que comprometía tanto su zona lumbar como cervical. Aunque la intervención salió bien, el proceso de recuperación no ha sido sencillo y estuvo marcado por nuevas complicaciones de salud.

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¿Por qué operaron a Margarita Ortega?

La actriz reveló que durante más de una década intentó evitar el quirófano, pero una emergencia médica terminó obligándola a tomar la decisión. Según contó, comenzó a perder sensibilidad en parte de una mano y en uno de sus hombros, una señal de alerta que la llevó a actuar de inmediato.

Consciente de los riesgos de la intervención, Margarita dejó todo organizado antes de ingresar al quirófano. Incluso preparó un testamento relacionado con las cuatro cosas más importantes de su vida, como una manera de dejar todo en orden y afrontar la operación con tranquilidad.



Los cambios que tuvo que hacer tras la operación

Como parte de su preparación y recuperación, la presentadora tuvo que modificar hábitos que había mantenido durante más de dos décadas. Después de 22 años siendo vegetariana, los especialistas le recomendaron volver a consumir proteínas de origen animal para garantizar una mejor adaptación de su cuerpo al implante de titanio que recibió durante la cirugía.

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Sin embargo, cuando parecía que todo marchaba bien, surgieron nuevas dificultades. Días después de recibir el alta médica tuvo que regresar al hospital debido a una descompensación.

“Se me bajaron los niveles de todo, me dio moridera”, contó entre risas.

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Según explicó, la situación estuvo relacionada con un desajuste en su sistema endocrino, combinado con los efectos de la menopausia, la pérdida de peso y los cambios físicos derivados de la intervención.

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