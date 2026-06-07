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Que secuelas que le quedaron a Margarita Ortega tras cirugía de columna

La presentadora y actriz habla sobre la operación a la que se sometió, la causa del procedimiento y los cambios de hábitos que ha tenido que hacer, especialmente en su alimentación.

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Las secuelas que le quedaron a Margarita Ortega tras cirugía de columna: cambió varios hábitos

La presentadora y actriz habla sobre la operación a la que se sometió, la causa del procedimiento y los cambios de hábitos que ha tenido que hacer, especialmente en su alimentación.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 7 de jun, 2026
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