Lady Gaga sufrió acosos sexuales al comienzo de su carrera

Lady Gaga no lo tuvo nada fácil para triunfar en el mundo de la música, ya que algunos de los hombres con los que trabajaba antes de ser conocida mundialmente, intentaron aprovecharse de ella, por eso ahora quiere prevenir a las chicas que intentan ganarse la vida como cantantes de la cara oculta de la industria musical.

"Tuve experiencias horribles con hombres en el estudio. Me hicieron sentir muy incómoda. No sentía que me apreciaran por mi talento, sino que simplemente intentaban aprovecharse de mí en el plano sexual. No tengo que dar más explicaciones. Espero que cuando las chicas jóvenes que quieren entrar en el negocio lean esto se den cuenta de que no tienen que tolerar esa clase de actitudes. Espero también ser una inspiración para que sepan que con talento y esfuerzo pueden conseguir sus sueños", señaló al diario The Times.

La artista, que se encuentra actualmente inmersa en su gira 'ArtRave: The Artpop Ball', sabe que la industria de la música está llena de "tiburones" y por eso cree que quien quiere conseguir hacerse un hueco en ella tiene que aprender a hacerse valer por sí mismo.

"Es dura esta industria, está llena de tiburones. Espero ser un buen ejemplo. Por eso soy tan honesta, porque no quiero que nadie piense que lo que tengo me lo han servido en bandeja de plata. No tengo nada que ver con lo que promulga esta industria. Soy feminista. Una persona feminista para mí es aquella que desea proteger la integridad de las mujeres que son ambiciosas. Alguien feminista es, en mi opinión, quien se da cuenta de que las mujeres poseemos una gran inteligencia y sabiduría. Somos tan buenas como los hombres, y algunas de nosotras incluso mejores", sentenció.

