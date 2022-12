La vida nocturna de Sofía Vergara hace peligrar su romance

Aunque apenas llevan unos meses de relación, la extrovertida Sofía Vergara ya ha comenzado a encontrarse con los primeros obstáculos que podrían dañar su bonito romance con el actor Joe Manganiello, ya que la supuesta afición de la colombiana a las bondades de la vida nocturna parece haberse convertido en un problema para la pareja.

El estilo de vida de la diva latina y su reputación como alma de la fiesta en todo tipo de encuentros han despertado la preocupación de los más allegados al musculoso intérprete, quien nunca ha ocultado su dura batalla por mantenerse sobrio durante los últimos once años.

"Su adicción al alcohol llegó a un punto en el que prácticamente estuvo a punto de arruinar su vida. Así que no será fácil para él mantenerse sobrio si toda la gente que le rodea está bebiendo, especialmente si su nueva novia también lo hace", aseguró una fuente a la revista OK!

Pese a la estrecha complicidad de la que hacen gala en cada uno de sus compromisos sociales, lo cierto es que la atractiva pareja no parece coincidir ni remotamente en lo referente a sus planes para disfrutar del tiempo libre. Mientras que Joe ha presumido últimamente de mantener un estilo de vida saludable y muy alejado de los excesos de la meca del cine, Sofía nunca ha disimulado su pasión por los locales más exclusivos de Hollywood donde no es extraño verla bailando hasta altas horas de la madrugada, una rutina a la que su nuevo chico no parece dispuesto a adaptarse.

"El plan perfecto para él es quedarse en casa juntos, prepararle la cena a su chica y hacer el amor toda la noche. Joe está muy enamorado de ella, pero espera de todo corazón que pueda bajar un poco el ritmo sin que por ello se aburra de él", concluyó.