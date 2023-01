La pulla de Taylor Swift a Kanye West y Kim Kardashian en su nueva canción

La cantante Taylor Swift ha despertado de su largo letargo, y lo ha hecho con ganas de pelea. Dejando atrás sus antiguas canciones edulcoradas en las que soñaba con un amor de cuento de hadas y se burlaba de sus relaciones fracasadas, la niña mimada del country ha cambiado completamente de registro para mostrar una faceta hasta ahora desconocida.

Tras anunciarlo en su cuenta de Instagram a principios de esta semana, después de eliminar todas sus publicaciones y subir días más tarde unos misteriosos vídeos en los que solo se veía a una serpiente muy enfadada, Taylor lanzó en la noche de este jueves el esperado primer sencillo de su sexto álbum, titulado 'Look What You Made Me Do', que se traduciría al español como 'Mira lo que me has obligado a hacer'.

En un tono amenazante y mordaz, la exnovia de Calvin Harris deja caer varias pistas sobre a quién va dirigida la canción, y probablemente el resto del disco, que saldrá a la venta en noviembre y que ha bautizado como 'Reputation' en lo que muchos han interpretado como un guiño al daño que ha sufrido la suya en los últimos tiempos.

Este primer single que se desprende de su esperado trabajo iría principalmente dirigido a dos de sus enemigos más públicos, Kanye West y Kim Kardashian, como supuesta venganza porque él asegurara "hice a esa zo**a famosa" en su canción 'Famous'. En sus primeros versos ya aparece lo que sería la primera y menos sutil referencia de Taylor al rapero, en una supuesta metáfora que dice: "No me gustan tus jueguitos / No me gusta tu escenario inclinado". Para comprender el alcance de sus palabras hay que tener en cuenta que durante la gira 'Saint Pablo Tour', Kanye presentó una innovadora apuesta escenográfica en la cual actuaba sobre una plataforma móvil que, efectivamente, se inclinaba según iba caminando por ella.

El matrimonio Kardashian-West podría ser solo uno de los objetivos en la extensa lista de Taylor, que parece haberse marcado un Arya Stark, elaborando un registro de sus enemigos, según da a entender parte del estribillo del tema: "Tengo una lista de nombres y el tuyo está subrayado".

En vista de este primer adelanto cargado de indirectas, es probable que Katy Perry y Calvin Harris, entre otros, ya estén preguntándose qué les tiene preparado Taylor. De hecho, muchos han visto una clara referencia a la guapa morena en la frase "Me pediste un lugar para dormir / me echaste fuera y organizaste un banquete" que ha incluido la de Nashville en la canción, en vista de que en su videoclip 'Bon Appétit' Katy aparecía como el plato principal de un macabro banquete.

El programa 'Good Morning America' presentará un primer fragmento del videoclip, dirigido por Joseph Kahn, quien ya se puso al frente de 'Blank Space' y 'Bad Blood', y es posible que este domingo Taylor dé alguna que otra sorpresa en los MTV Video Music Awards, según las teorías aún sin confirmar de sus fans.