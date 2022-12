La novia de David Bisbal prefiere cuidar su hija que su relación de pareja

A pesar de que acaba de dar carpetazo al rodaje de su primera película como protagonista, 'Abzurdah', que ha absorbido la mayor parte de su tiempo en las últimas semanas, la joven actriz Eugenia Suárez todavía no ha hecho las maletas para cruzar el Atlántico y reunirse con David Bisbal, quien actualmente graba en España las audiciones del concurso musical 'La Voz Kids'.

Pero lejos de tratarse de una falta de interés por parte de Eugenia, la razón de su reticencia a viajar de nuevo a la tierra natal de su pareja es su hija Rufina (18 meses) -fruto de su relación con Nicolás Cabré-, a quien no quiere volver a someter al estrés de un viaje transoceánico apenas unas semanas después de volar hasta Almería para pasar las Navidades junto a Bisbal y su pequeña Ella (4), la hija que este tiene junto a su expareja Elena Tablada.

"No tenemos tiempos estipulados para vernos, es como cualquier relación a distancia. Cuándo nos vemos depende de nuestro trabajo, de nuestras vidas. Todavía no me organicé para viajar: cuando nació Rufina, ella pasó a ser el centro de todo", explicó la intérprete a la revista Gente.

Al igual que Bisbal, la argentina siempre ha antepuesto las necesidades de su pequeña a las suyas propias, por lo que quiere aprovechar su recién estrenada carrera profesional lejos de los "esclavizantes" horarios de la televisión para pasar el mayor tiempo posible junto a ella.

"El año pasado en [la telenovela] 'Camino al amor' me lo pasé muy bien, pero eché mucho de menos a Rufina. Ella tenía nueve meses y me la llevaba al canal. La tira es esclavizante, son muchas horas por día y con una hija chiquita se complica", recordó Eugenia.

