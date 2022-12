La mujer de Channing Tatum supervisa sus bailes de stripper en 'Magic Mike XXL'

Para el actor Channing Tatum, el amor de su mujer, Jenna Dewan-Tatum, es más importante que cualquiera de sus películas, por eso le enseña todos los bailes que prepara para su próximo filme, 'Magic Mike XXL', donde interpreta a un stripper, ya que quiere que ella les dé el visto bueno antes de rodar.

"Nuestros dos coreógrafos son muy buenos amigos de Jenna, así que primero trabajo con ellos y luego voy a mostrarle a ella el baile para ver si lo aprueba", señaló Channing a la revista People.

Aunque Channing, que escribió el guion de la película basándose en sus propias experiencias como bailarín erótico, sabe que a Jenna -junto a quien tiene una hija de 16 meses, Everly- no le importa que protagonice cintas de ese tipo, ya que entiende que es un tema importante para él.

"Le encanta 'Magic Mike', me creáis o no. Es algo interesante con lo que los actores tenemos que lidiar. Llevo 10 años dedicándome a esto y he pasado página desde aquello [ser bailarín]. Si solo hiciera películas sobre strippers, seguramente ella me diría: '¿Por qué quieres hacer esto?'. Pero empecé con una historia que me encantaba y se convirtió en algo que me ha terminado gustando incluso más, porque es un mundo extraño que yo he vivido en primera persona. Estoy contando una parte de mi vida, y ella lo entiende", sentenció.