La maternidad hizo a Charlize Theron más consciente de los peligros del mundo

A pesar de que la maternidad trae con frecuencia una visión optimista del mundo, la actriz Charlize Theron se ha vuelto más "consciente" de los peligros que la vida entraña desde que adoptó a su pequeño Jackson (2) cuando apenas era un bebé.

"La gente cree que tener un hijo puede apartarte por fin de la oscuridad, pero en mi caso ha ocurrido justo lo contrario. Ser madre es la única cosa en el mundo que ha logrado superar mis expectativas, pero lo último que quiero hacer ahora mismo es cerrar los ojos a todo. Siempre he tratado de entender al ser humano en toda su gloria, su belleza y su oscuridad, pero me siento mucho más tentada por esta última desde que me convertí en madre: soy mucho más consciente", relató la actriz a la revista You.

La intérprete, que mantiene una relación con el también actor Sean Penn, admitió que debido a la crudeza de muchas de sus películas su hijo tendrá que esperar a ser mayor para poder disfrutar de sus trabajos como actriz.

"Más allá de la campaña de J'Adore, ¡mi hijo no podrá ver muchos de mis trabajos hasta que tenga 53 años! Así lo he decidido", reveló Charlize.