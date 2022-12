La madre de Jennifer Lopez ganó 2.4 millones de dólares en las tragaperras

Guadalupe Rodríguez, madre de la popular cantante Jennifer Lopez, hizo su mejor inversión cuando visitó en 2004 el casino Borgata, en Atlantic City, Nueva Jersey, donde ganó una cifra millonaria jugando a las máquinas tragaperras, según contaba la propia Jennifer en el programa 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon': "No soy jugadora, pero mi madre sí lo es. Ganó 2.4 millones de dólares en las tragaperras. Fue hace años, como hace 10 años".

Como Jennifer no estaba con su madre en el momento en el que le sonrió la suerte, Guadalupe tuvo que llamarla para compartir su alegría.

Publicidad

"Me llamó. Sonaba muy tranquila, y así no es mi madre. Me dijo: '¿Jennifer?' y yo le dije: '¿Mamá?'. Y me respondió: '¿Sí?'. Sabía que algo había sucedido. Le dije: 'Mamá, ¿qué pasa?' y ella dijo: 'He ganado 2.4 millones'. Empezó a gritar hasta quedarse sin aire. De locos. Y yo estaba como: '¿Qué?'. En las máquinas tragaperras. Se puso a describir todo lo que había pasado, le llevó una eternidad, juego por juego: 'Y entonces el siete bajó, pero pasó'", recordaba divertida Jennifer.