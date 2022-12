La madre de Gwyneth Paltrow aplaude el 'civilizado' divorcio de su hija

Blythe Danner, madre de la actriz Gwyneth Paltrow, se siente muy orgullosa de la manera en que su famosa hija y su ya exyerno Chris Martin -líder del grupo Coldplay- han manejado su separación después de nueve años de matrimonio por el bien de sus hijos, Apple (10) y Moses (8).

"Son tan listos... Los dos son increíblemente brillantes. Están haciendo que las cosas funcionen, son muy buenos amigos y los niños están muy bien. Así que me quito el sombrero ante ambos", aseguró Blythe al periódico New York Post, reconociendo, eso sí, que no termina de comprender el famoso término "separación consciente" empleado por su hija para definir su divorcio: "La gente se ríe de ¿cómo lo llaman? ¿cuál es esa cosa que se supone que están haciendo? Separarse pero... Sí, se llama 'consciente y algo más'...".

Aunque la veterana intérprete -cuyo marido, Bruce Paltrow, falleció en 2002- no podría estar más tranquila en lo que respecta a la vida sentimental de Gwyneth, reconoce que en ocasiones sí se preocupa por la suya propia, ya que con el paso del tiempo ha comenzado a acusar la soledad.

"June dice en la película: 'Cuando encuentras lo mejor, olvídate del resto' [en referencia a su personaje en su nueva película 'I'll See You in My Dreams']'. Y de alguna forma yo me siento de esa manera. Tuve un marido increíble. Sería magnífico que alguien me cayera del cielo... porque es cierto que te sientes sola según te haces mayor. Pero me siento muy agradecida por tener nietos en ambas costas [Estados Unidos e Inglaterra] y ellos llenan mi corazón", añadió.

