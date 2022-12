La hija de Bruce Willis y Demi Moore pasea desnuda por Nueva York

La irreverente y combativa Scout Willis, segunda hija del extinto matrimonio que formaban los actores Bruce Willis y Demi Moore, no ha tenido reparo alguno a la hora de exhibir libremente sus encantos por las calles del centro de Nueva York, como demuestran las atrevidas fotos que, tras ser publicadas por ella misma en las redes sociales, la retratan con el pecho al descubierto y vistiendo únicamente una falda y sandalias para no renunciar a la comodidad en su paseo.

"Me parece increíble que esto sea legal en Nueva York pero no en Instagram. Esto es básicamente lo que no me dejan publicar en mi cuenta, coartando la libertad de expresión. ¡Pezones libres!", escribió la joven artista en su perfil de Twitter, revelando así que las impactantes imágenes forman parte de una campaña de protesta contra las muchas restricciones que definen las condiciones de uso de Instagram.

Publicidad

Tras llamar la atención de sus seguidores y de buena parte de la esfera virtual, la hija de los famosos intérpretes quiso explicar con más detalle por qué había decidido atacar de esta manera a una de las plataformas digitales más populares del momento, asegurando que Instagram había decidido previamente suspender su cuenta al haber compartido varias imágenes de su nueva colección de ropa que presentaban a dos modelos femeninas con el torso completamente desnudo.

Sin embargo, Scout Willis no ha sido precisamente la primera celebridad en sufrir un encontronazo con los encargados de velar por la decencia de los millones de fotos que llegan diariamente a la red social, ya que hace solo unos meses la siempre polémica Madonna se vio obligada a retirar dos instantáneas que capturaban un fragmento de una obra de arte contemporánea, imágenes en las que se apreciaban claramente los senos de una mujer ataviada con varias prendas de cuero. Aunque acabó plegándose a las órdenes emitidas desde la compañía, la reina del pop emitió poco después un airado mensaje para quejarse abiertamente del "autoritarismo" de la red social con sus usuarios.