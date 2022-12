"La familia es mi única prioridad": Penélope Cruz

Aunque los numerosos proyectos profesionales en los que se encuentra inmersa la actriz Penélope Cruz podrían dar a entender que no le importa separarse momentáneamente de su familia, la intérprete madrileña tiene claro que cualquier película o sesión fotográfica quedará en un segundo plano si tiene que atender a sus hijos Leo y Luna o estar junto a su marido Javier Bardem.



"Mi prioridad es la familia. Cuando tienes hijos, toda tu atención se centra únicamente en las cosas importantes", confesó la oscarizada intérprete a la revista de la firma de moda Net-A-Porter.



El éxito que ha cosechado la artista madrileña a lo largo de su carrera cinematográfica no ha logrado desviar su atención del que considera el plano más importante de su vida, la familia que ha formado con su adorado marido y la necesidad de disfrutar de una salud de hierro para poder estar siempre disponible en su papel de madre y esposa.



"Todos los días doy gracias por las personas que tengo en mi vida, por mi trabajo, por la comida que tengo en el plato y también por la salud que me acompaña. Sin esas cosas no podría estar tan satisfecha como lo estoy hoy en día", reveló.



A pesar de las largas temporadas que pasa en Los Ángeles, Penélope no se olvida de sus raíces y mucho menos de la cultura española en la que el matriarcado se destaca como un auténtico sello de identidad, una particularidad de la que la intérprete se confiesa partícipe.



"De donde yo vengo, la figura de la mujer es fuerte, poderosa y respetada. La belleza es una de nuestras armas de seducción", apuntó Penélope durante la conversación.



Además de sus cualidades interpretativas, la belleza latina que posee Penélope siempre ha sido una de las principales bazas que la actriz ha sabido exprimir desde su llegada a Hollywood, donde deslumbra en cada una de sus apariciones en la alfombra roja por sus acertados estilismos. Sin embargo, la intérprete reconoce al mismo tiempo que no se preocupa en exceso por su imagen, ya que actualmente el poco tiempo libre del que disfruta prefiere dedicárselo a sus hijos y no a su cuidado personal.



"Siempre tengo cosas que hacer, sobre todo desde que los niños me tienen tan ocupada. Así que cuando estoy maquillada y peinada para rodar una película o realizar una sesión fotográfica, ni siquiera me miro al espejo. Solo me dirijo a mi oficina, leo mi guion, mis notas , miro el móvil y me centro en ese tipo de asuntos", añadió.



