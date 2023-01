La boda de Ricky Martin está cada vez más cerca

Desde que a principios de 2017 Ricky Martin anunciara su intención de casarse con el artista Jwan Yosef, el mundo entero ha esperado con impaciencia para conocer nuevos detalles del que sin duda será el enlace del año: dónde tendrá lugar, qué rostros conocidos se dejarán ver entre los invitados o qué papel jugarán los mellizos del cantante durante la ceremonia son tan solo algunas de las dudas que se plantean los fans del portorriqueño.

De momento, nadie puede negar que al intérprete no le ha quedado demasiado tiempo libre para abordar los preparativos de su gran día, debido a su exitosa y ya concluida residencia de conciertos en Las Vegas, su trabajo humanitario para ayudar a reconstruir su isla natal o el rodaje -y ahora promoción- de la serie 'The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story'. Sin embargo, el futuro novio ya ha dejado claro que uno de sus propósitos de cara a este 2018 que acaba de arrancar es ponerse manos a la obra para convertirse cuanto antes en un hombre casado.

"A nivel personal, esta boda tiene que suceder lo antes posible", ha explicado el intérprete en conversación con el portal Extra acerca de qué espera con más ilusión de los próximos meses. "Ya estamos planeándolo todo. Será algo gigantesco, al menos tres días de fiesta", asegura en la misma línea que lo ha hecho en ocasiones anteriores, adelantando además que, en un momento tan especial, su intención es ceder todo el protagonismo musical a sus amigos y allegados: "¡Quiero que la gente cante para mí en mi boda!".

En el plano profesional, Ricky también tiene su agenda repleta de nuevos proyectos en los que compaginará su nueva música con su faceta de actor.

"Ahora mismo están pasando muchas cosas. Estamos presentando esta maravillosa serie, que es muy importante para mí, y con suerte para finales de año publicaré un nuevo álbum y volveré a la carretera. Y mucho, mucho actuar", ha adelantado.

