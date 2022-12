La actriz transexual Laverne Cox no se operará para feminizar su cara

La actriz transexual Laverne Cox, de la serie 'Orange is the New Black', quiso durante mucho tiempo operarse para feminizar los rasgos de su cara pero ahora ha aprendido a aceptarse tal y como es.

"Me he guardado todo para mí durante toda mi vida. Nunca he hablado de los datos médicos de mi transición a mujer y mucha gente asume que me he operado la cara. Hace años quise someterme a operaciones estéticas invasivas para feminizar mi cara. Ahora, años después, tengo dinero para hacerlo, pero no lo hago. ¡No quiero! Estoy feliz con la cara que me ha dado Dios y es imperfecta", explicó al periódico británico The Guardian.

Sin embargo, la intérprete confesó que un comentario en Instagram, en el que una persona le animaba a operarse la nariz, le hizo reconsiderar su idea, pero enseguida se dio cuenta de que no merecía la pena.

"Mis fans me dijeron que mi nariz es la que los afroamericanos tienen ¿y qué problema hay con ello? Mis fans me apoyaron. En esos momentos tengo que mirarme al espejo y decir: esta es mi nariz de negro, y es preciosa".

Laverne reconoció también haberse "emocionado" con la reacción tan positiva que ha tenido la gente ante el cambio de sexo de Bruce Jenner, quien ahora se hace llamar Caitlyn.

"Estoy emocionada por todo el amor y el apoyo que Caitlyn está recibiendo. Es algo grande que una persona transexual pueda presentar su auténtico yo al mundo por primera vez y sea tan celebrado universalmente".

Por: Bang Showbiz