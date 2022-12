La actriz Margot Robbie quería raparse la cabeza para ser menos sexy

La actriz Margot Robbie se ofreció a raparse la cabeza voluntariamente de cara a su actuación en la película 'Z for Zachariah' porque le apetecía mucho distanciarse de su habitual imagen sexy.

"Acababa de terminar 'El lobo de Wall Street' y me resultaba maravilloso poder hacer algo diferente. El director me preguntó si estaba dispuesta a teñirme el pelo, y yo le dije: '¡Y también me lo raparía! Lo que tú quieras'. Me entusiasmaba que no me encasillara", explicó la intérprete a la revista Us Weekly, afirmando además que en el fondo es una chica muy poco femenina: "Crecí en una granja en Australia, así que sabía cómo ordeñar vacas o conducir un tractor".

Puede que esa sea la razón por la que Margot forjó una amistad increíblemente estrecha con los actores Chris Pine y Chiwetel Ejiofor mientras rodaban la película, en la que da vida a un joven que debe sobrevivir en un mundo arrasado por una guerra nuclear.

"Filmar en Nueva Zelanda suponía estar en un lugar muy remoto. No teníamos cobertura para los móviles, así que parecía que realmente estábamos viviendo en un mundo posapocalíptico. Los viernes por la noche llenábamos la bañera de cervezas y pasábamos el rato juntos", añadió.

Pero a quien más echó de menos Margot una vez concluido el rodaje no fue a sus compañeros de reparto, sino al perro de la película: Frosty.

"Vivíamos juntos. Fue muy raro abandonar el set sin él, pero era agradable no tener comida de perro en los bolsillos", expresó.