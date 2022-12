Kylie Minogue podría estar pensando en adoptar

Los cinco años de relación que vivieron hasta 2013 Kylie Minogue y el modelo español Andrés Velencoso no fueron suficientes para que la pareja se animara a tener descendencia -en ocasiones se apuntó que era él el que no estaba convencido de querer ser padre, aunque posteriormente se dijo que era ella la que no parecía querer estrenarse en la maternidad. Sea como fuere, Kylie se encuentra esperanzada de poder encontrar el amor de nuevo y comenzar una familia, aunque el niño que incorpore al linaje no sea propio.

"Hay muchas maneras de tener una familia. Me gustaría tener una en el futuro", declaró la cantante de 45 años a la revista LOOK.

Kylie siempre ha hablado de su deseo de ser madre, a pesar de que el tratamiento que siguió en 2005 contra el cáncer de pecho le hizo dudar sobre si podría tener hijos, y de ello habló en la canción 'Flower'.

"Esa canción fue escrita en 2007. Atravesar un cáncer es caminar por una senda llena de incertidumbres: no sabes si podrás o no tener hijos. El cáncer no viene, se va y ya está. Para cada mujer su historia es diferente. Hay millones de versiones diferentes de casos de cáncer, pero para mí eso es lo que me tocó aceptar entonces; y no es algo que desees oír", confesó.

Pero si la maternidad no le preocupa, tampoco lo hace la edad. Así, ni se siente presionada al cumplir años ni piensa prescindir de la atrevida indumentaria que suele lucir en el escenario, al menos de momento.

"La edad te presiona tanto como tú quieras que lo haga. Es la naturaleza del juego. Me gusta lo que hago y me gusta seguir siendo glamurosa y poder vestir originales trajes en los escenarios. Pero supongo que cuando el momento en que ya no sea apropiado llegue, lo notaré. De momento me dejo llevar por mis instintos", añadió.

Por: Bang Showbiz