Kylie Jenner presume de labios 'naturales'

La estrella televisiva Kylie Jenner vive eternamente agradecida a su nuevo cirujano plástico por haber conseguido que sus labios parezcan más naturales después de que su anterior médico hiciera que su boca pareciese completamente falsa debido al volumen desproporcionado de infiltraciones que le puso.

"Todavía uso Juvéderm para mis labios. Voy al Doctor [Simon] Ourian en Beverly Hills. Es el mejor e intenta que quede lo más natural posible. Antes iba a ver a otra persona, y al final terminé con un aspecto de locos", admitió la joven al periódico New York Times.

El consejo de Kylie para todos aquellos que quieran seguir su ejemplo es que acudan de forma regular a inyectarse las infiltraciones en lugar de optar por un método más permanente.

"Le recomendaría a toda persona que se lo haga que acuda a hacerse una infiltración cada dos o cuatro meses. Sé que es molesto tener que regresar una y otra vez, pero así tienes la opción de parar cuando quieras", añadió.

Kylie reconoció finalmente que el verdadero secreto de sus voluptuosos labios no era su habilidad a la hora de perfilárselos, sino las infiltraciones temporales que se había realizado para aumentar su volumen el pasado mes de marzo en uno de los capítulos del programa de telerrealidad de su familia, 'Keeping Up with the Kardashians'.

"Me he hecho infiltraciones temporales. Siempre ha sido una de mis inseguridades y es lo que quería hacer", admitía Kylie ante las cámaras del reality.