Kylie Jenner prefiere ser diseñadora antes que modelo

La pequeña del clan de las Kardashian, Kylie Jenner, tiene claro que aunque haya desfilado para la colección de adidas Originals del rapero Kanye West, marido de su hermanastra Kim Kardashian, no tiene intención de hacer del modelaje su profesión, ya que le gustaría dedicarse a otros proyectos que ya tiene en mente.

"El desfile de Kanye estuvo guay y fue una experiencia genial, pero no me gustaría ser modelo, eso se lo dejo a Kendall. A mí me encanta diseñar y quiero probar este año", reveló a la edición británica de la revista Grazia.

Publicidad

Últimamente Kylie ha sido objeto de numerosas críticas debido a los voluminosos labios de los que presume en las redes sociales, algo que ha logrado sin tener que pasar por el quirófano.

"Les digo: 'Dejad de hablar de mis labios'. No me he sometido a ninguna cirugía estética. Nunca he estado bajo ningún bisturí. La gente se dedica a poner fotos antiguas de cuando tenía 12 años y dice: 'Kylie está muy diferente', pero ¿cómo puede estar igual con 12 que con 18 años?", explicó.

Todos los años que ha pasado en la televisión, le han hecho crecer "mucho más rápido" que cualquier adolescente de su edad.

"Sin duda ha sido una locura. He pasado por muchas situaciones que la gente de mi edad no ha tenido que soportar. Y eso me ha hecho crecer mucho más rápido".