Kristen Stewart volverá a estudiar 10 años después

"Kristen es una actriz de Hollywood que ha ganado mucho dinero, pero está considerando cómo quiere que sea su vida después del cine. Nunca completó la secundaria y quiere tener una educación apropiada", confesó una fuente al periódico Daily Mirror.

La protagonista de la saga vampírica 'Crepúsculo', que actualmente se encuentra rodando la película 'Camp X-Ray', tendrá que hacer verdaderos malabares para compatibilizar su carrera artística con sus estudios.

Publicidad

"Es una lectora voraz y ya está deseando comenzar el curso, que hará por correspondencia. Sabe que no será sencillo y que tendrá que dedicarle muchas horas, pero una vez que se gradúe, Kristen podrá hacer casi todas las cosas que quiera, tanto dentro como fuera de Hollywood", añadió el informante.

A pesar del interés mostrado por la artista en el ámbito académico, en un inicio Kristen confesó que no se arrepentía de haber abandonado sus estudios siendo una adolescente para ser educada en los sets de rodaje.

"Estaba contenta por dejar el colegio porque me perdía muchas clases y me suspendían. No me pude relacionar con niños de mi misma edad, de hecho no me daban ni la oportunidad. Una vez acabada la escuela te das cuenta de que es una versión más pequeña de la vida, algo que no se corresponde con mi personalidad ya que yo siempre me he sentido como una adulta desde que tenía cinco años", confesó la intérprete al periódico Daily Telegraph.

Por: Bang Showbiz